на рынке,где всегда народ стоит торговец ловкий.он людям воздух продает в красивой упаковке.и видно,до того хорош его цветной товар!я сам последнее от дал грош купил воздушный шар.выпиши 2 группы родственных слов.в ка...

на рынке,где всегда народ стоит торговец ловкий.он людям воздух продает в красивой упаковке.и видно,до того хорош его цветной товар!я сам последнее от дал грош купил воздушный шар.выпиши 2 группы родственных слов.в каждой группе подчеркни то слово,которое дало жизнь другому слову.