На санках я вышел с горы покататься, а холод -бесстыдник не может дождаться-тотчас подбегает и за нос меня с разбега хватает больнее огня. но не обрел я -на горку помчался,а холод сердитый под горкой остался. НАПИШИТЕ ТРИ ПОБУД...

Русский язык

На санках я вышел с горы покататься, а холод -бесстыдник не может дождаться-тотчас подбегает и за нос меня с разбега хватает больнее огня. но не обрел я -на горку помчался,а холод сердитый под горкой остался. НАПИШИТЕ ТРИ ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕМЕ ТЕКСТА. Похвалите мальчика, предостерегите его посмейтесь над холодом.

Автор: Гость