На санках я вышел с горы покататься, а холод -бесстыдник не может дождаться-тотчас подбегает и за нос меня с разбега хватает больнее огня. но не обрел я -на горку помчался,а холод сердитый под горкой остался. НАПИШИТЕ ТРИ ПОБУД...

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На санках я вышел с горы покататься, а холод -бесстыдник не может дождаться-тотчас подбегает и за нос меня с разбега хватает больнее огня. но не обрел я -на горку помчался,а холод сердитый под горкой остался. НАПИШИТЕ ТРИ ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕМЕ ТЕКСТА. Похвалите мальчика, предостерегите его посмейтесь над холодом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Молодец! Будь таким же активным и смелым! 2) Это опасно, будь осторожнее! 3)Ха-ха-ха. Не берет холод отважных мальчишек!
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