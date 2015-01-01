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на сцені співав хор з 2 рядів по 7 дівчаток і 6 хлопчиків. скільки всього дітей у хорі?
на сцені співав хор з 2 рядів по 7 дівчаток і 6 хлопчиків. скільки всього дітей у хорі?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2*7+2*6=14+12=26 дiтей в хоре
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