На шахматной доске в клетке (x1,y1)(x1,y1) находится шахматный конь. Определите, бьёт ли конь поле (x2,y2)(x2,y2). Формат входных данных На вход программе даются четыре целых числа x1, y1, x2, y2 (1≤x1,y1,x2,y2≤8) — координат...

Информатика
На шахматной доске в клетке (x1,y1)(x1,y1) находится шахматный конь. Определите, бьёт ли конь поле (x2,y2)(x2,y2). Формат входных данных На вход программе даются четыре целых числа x1, y1, x2, y2 (1≤x1,y1,x2,y2≤8) — координаты двух клеток на шахматной доске раpмера 8×8. Формат выходных данных Требуется вывести 11, если поле находится под боем коня, или 00, если нет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var     x1, y1, x2, y2: integer; begin     readln(x1, y1, x2, y2);     if abs(x2 - x1) + abs(y2 - y1) = 3 then         writeln('11')     else         writeln('00'); end.
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