На шахматной доске в клетке (x1,y1)(x1,y1) находится шахматный конь. Определите, бьёт ли конь поле (x2,y2)(x2,y2). Формат входных данных На вход программе даются четыре целых числа x1, y1, x2, y2 (1≤x1,y1,x2,y2≤8) — координат...

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На шахматной доске в клетке (x1,y1)(x1,y1) находится шахматный конь. Определите, бьёт ли конь поле (x2,y2)(x2,y2). Формат входных данных На вход программе даются четыре целых числа x1, y1, x2, y2 (1≤x1,y1,x2,y2≤8) — координаты двух клеток на шахматной доске раpмера 8×8. Формат выходных данных Требуется вывести 11, если поле находится под боем коня, или 00, если нет.

Автор: Гость