На шкале барометра иногда делают надписи ясно или облачно характеризующие предсказиваемую погоду . какую погоду будет предсказывать барометр поднятую в гору

Физика

На шкале барометра иногда делают надписи ясно или облачно характеризующие предсказиваемую погоду . какую погоду будет предсказывать барометр поднятую в гору

Автор: Гость