На шкале барометра иногда делают надписи ясно или облачно характеризующие предсказиваемую погоду . какую погоду будет предсказывать барометр поднятую в гору

Физика
На шкале барометра иногда делают надписи ясно или облачно характеризующие предсказиваемую погоду . какую погоду будет предсказывать барометр поднятую в гору
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При поднятии в гору воздух становится разреженнее, следовательно значения барометра уменьшатся. Если значения уменьшаются, то погода ухудшается.
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