На школьной площадке в волейбол играли 11 мальчиков и несколько девочек.В каждо из двух команд было по 9 игроков.Сколько девочек играло в волейбол?

Математика

На школьной площадке в волейбол играли 11 мальчиков и несколько девочек.В каждо из двух команд было по 9 игроков.Сколько девочек играло в волейбол?

Автор: Гость