На школьной площадке в волейбол играли 11 мальчиков и несколько девочек.В каждо из двух команд было по 9 игроков.Сколько девочек играло в волейбол?

Математика
На школьной площадке в волейбол играли 11 мальчиков и несколько девочек.В каждо из двух команд было по 9 игроков.Сколько девочек играло в волейбол?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+9=18 ( мальчиков и девочек) 18-11=7 девочек
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