На школьных соревнованиях по бегу на дистанции 100 м участвовали одноклассники Куаныш и Витя. Когда Куанышу оставалась пробежать одну четвертую дистанции, то Вите-одну пятую дистанции. Кто из мальчиков оказался ближе к финишу и...

Математика

На школьных соревнованиях по бегу на дистанции 100 м участвовали одноклассники Куаныш и Витя. Когда Куанышу оставалась пробежать одну четвертую дистанции, то Вите-одну пятую дистанции. Кто из мальчиков оказался ближе к финишу и на сколько метров?

Автор: Гость