На школьных соревнованиях по бегу на дистанции 100 м участвовали одноклассники Куаныш и Витя. Когда Куанышу оставалась пробежать одну четвертую дистанции, то Вите-одну пятую дистанции. Кто из мальчиков оказался ближе к финишу и...
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На школьных соревнованиях по бегу на дистанции 100 м участвовали одноклассники Куаныш и Витя. Когда Куанышу оставалась пробежать одну четвертую дистанции, то Вите-одну пятую дистанции. Кто из мальчиков оказался ближе к финишу и на сколько метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна пятая = 20 метров, одна четвертая 25 метров, следовательно витя ближе к финишу на 5 метров
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