На шляпке боровика-две улитки. Масса маленькой улитки -8 г,большой-в 2 раза больше. Чему равна масса улиток,которых поднял гриб-боровик? реши задачу по действиям,с пояснением. вычисли и дополни ответ.
Математика
На шляпке боровика-две улитки. Масса маленькой улитки -8 г,большой-в 2 раза больше. Чему равна масса улиток,которых поднял гриб-боровик? реши задачу по действиям,с пояснением. вычисли и дополни ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*2=16(гр)- масса большой улитки 2)16+8=24(гр)-обшая масса улиток.
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