На скамейку сели малыши .Дюймовочка занимает 1см,Незнайка 6см ,а доктор Пилюлькин 8 см .Уместятся ли они все, если длина скамейки 2 дм?

Математика
На скамейку сели малыши .Дюймовочка занимает 1см,Незнайка 6см ,а доктор Пилюлькин 8 см .Уместятся ли они все, если длина скамейки 2 дм?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1+6+8= 15 см 2 дм=20 см 15<20 значит поместятся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите составить отзыв по рассказу дремучий медведь
Ответить
Математика
Площадь зала 925 м квадратных ,его ширина 25 м чему равен периметр зала
Ответить
Русский язык
Сочинение по картине Винсента Ван Гога "звёздная ночь"
Ответить
Геометрия
Решите пожалуйса всё поэтапно и понятно, ОЧЕНЬ НА ВАС НАДЕЮСЬ!! НОМЕР1 1. Перпендикулярны ли векторы a(—6; 9) и b(6; 4)? 2. В прямоугольнике ...
Ответить
Алгебра
Помогите сделать 351. Не очень понимаю
Ответить