На скамейку сели малыши .Дюймовочка занимает 1см,Незнайка 6см ,а доктор Пилюлькин 8 см .Уместятся ли они все, если длина скамейки 2 дм?

Математика

На скамейку сели малыши .Дюймовочка занимает 1см,Незнайка 6см ,а доктор Пилюлькин 8 см .Уместятся ли они все, если длина скамейки 2 дм?

Автор: Гость