На скамейку сели малыши .Дюймовочка занимает 1см,Незнайка 6см ,а доктор Пилюлькин 8 см .Уместятся ли они все, если длина скамейки 2 дм?
Математика
На скамейку сели малыши .Дюймовочка занимает 1см,Незнайка 6см ,а доктор Пилюлькин 8 см .Уместятся ли они все, если длина скамейки 2 дм?
Ответ(ы):
Гость:
1+6+8= 15 см 2 дм=20 см 15<20 значит поместятся
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