На скільки градусів нагріється 2 кг алюмінію з питомною теплоємністю 0,92 кдж, кг гр??дусів при затраті 4600 дж теплоти?
Физика
На скільки градусів нагріється 2 кг алюмінію з питомною теплоємністю 0,92 кдж, кг гр??дусів при затраті 4600 дж теплоти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 м/с. На какое расстояние можно уехать за 1,5 ч?! Помогите ПЛС даю 59 БАЛЛОВ! СРОЧНО!!!
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