На скільки градусів нагріється 2 кг алюмінію з питомною теплоємністю 0,92 кдж, кг гр??дусів при затраті 4600 дж теплоти?

Физика
На скільки градусів нагріється 2 кг алюмінію з питомною теплоємністю 0,92 кдж, кг гр??дусів при затраті 4600 дж теплоти?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На велосипеде можно без особого напряжения ехать со скоростью 3 м/с. На какое расстояние можно уехать за 1,5 ч?! Помогите ПЛС даю 59 БАЛЛОВ! СРОЧНО!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти значение k,если известно что график функции у=kx+7 проходит через точку M(2:-1)
Ответить
Математика
Начерти треугольник , у которого длина одной из сторон на 2 см меньше другого. Запи??и длины сторон построенного прямоугольника.
Ответить
Математика
Сколько минут в 15 ч? В 10 ч 24 мин? В 3 сут
Ответить
Алгебра
Исследовать функцию на четность y=x^3-2x^2
Ответить
Математика
№5 Решите пожалуйста, СРОЧНООО НУЖНО
Ответить