На складе было 25.000 кг капусты.СО склада часть капусты увезли на 7 машинах,погрузив на каждую 2 тонны.Сколько тонн капусты осталось?
Математика
На складе было 25.000 кг капусты.СО склада часть капусты увезли на 7 машинах,погрузив на каждую 2 тонны.Сколько тонн капусты осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25000 кг = 25 т (1000 кг = 1 т) (увезли 7*2 т) 25 т - 7*2 т = 11 т Ответ: осталось 11 тонн капусты (или 11000 кг)
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