На складе было 500 м проволоки. продали 200м проволоки.на следующий день на склад при??езли ещё 400 м проволоки.сколько метров проволоки стало на складе?

Математика

На складе было 500 м проволоки. продали 200м проволоки.на следующий день на склад при??езли ещё 400 м проволоки.сколько метров проволоки стало на складе?

Автор: Гость