На складе было 500 м проволоки. продали 200м проволоки.на следующий день на склад при??езли ещё 400 м проволоки.сколько метров проволоки стало на складе?
Математика
На складе было 500 м проволоки. продали 200м проволоки.на следующий день на склад при??езли ещё 400 м проволоки.сколько метров проволоки стало на складе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500-200=300(м)-осталось после продажи, 2)300+400=700 (м)-стало.По моему все понятно
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