На складе было 60 груза Сначала со склада выдали одну четвертую часть груза, а пото?? еще 15 ц. Сколько центнеров груза вывезли
Математика
На складе было 60 груза Сначала со склада выдали одну четвертую часть груза, а пото?? еще 15 ц. Сколько центнеров груза вывезли
Ответ(ы):
Гость:
60*1/4=15(ц) выдали сначало 15+15=30(ц) ответ:30 центнеров груза вывезли
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