На складе было 60 груза Сначала со склада выдали одну четвертую часть груза, а пото?? еще 15 ц. Сколько центнеров груза вывезли

Математика

На складе было 60 груза Сначала со склада выдали одну четвертую часть груза, а пото?? еще 15 ц. Сколько центнеров груза вывезли

Автор: Гость