На складе было 7 т картофеля. После того, как увезли несколько ящиков по 54кг в каждом, на складе осталось 520кг. ,Сколько ящиков увезли со склада?
Математика
На складе было 7 т картофеля. После того, как увезли несколько ящиков по 54кг в каждом, на складе осталось 520кг. ,Сколько ящиков увезли со склада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7000(7т)-520=6480(кг)-увезли всего картофеля 2)6480:54=120(ящ.) Ответ: увезли 120 ящиков картофеля.
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