На складе было 7 т картофеля. После того, как увезли несколько ящиков по 54кг в каждом, на складе осталось 520кг. ,Сколько ящиков увезли со склада?

Математика

На складе было 7 т картофеля. После того, как увезли несколько ящиков по 54кг в каждом, на складе осталось 520кг. ,Сколько ящиков увезли со склада?

Автор: Гость