На складе хранится 3рулона ткани по 6 метров в каждом и 3 рулона по 7 метров.сколько ??сего метров ткани хранится на складе? Как записать условие?

Математика
На складе хранится 3рулона ткани по 6 метров в каждом и 3 рулона по 7 метров.сколько ??сего метров ткани хранится на складе? Как записать условие?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рулоны по 6 м - 3 шт рулоны по 7 м - 3 шт всего - ? думаю, все же так
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