На складе находилось 3т и 450 кг муки. в первый день привезли 560 кг, через неделю прив??зли ещё 5 ц муки. сколько кг муки стало на складе?
Математика
На складе находилось 3т и 450 кг муки. в первый день привезли 560 кг, через неделю прив??зли ещё 5 ц муки. сколько кг муки стало на складе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала переводим все велечины в кг: 3т 450 кг=3450кг 5ц=500кг Затем всё это складываем! 3450+560+500=4510 кг мууки стало на складе -------- Не забудь отметить ответ знаком ЛУЧШИЙ ОТВЕТ, ведь я старалась!
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