На складе работали 3000 людей каждый из них должен дотащить по одной коробке. сколько коробок?

На складе работали 3000 людей каждый из них должен дотащить по одной коробке. сколько коробок?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3000*1=3000(коробок)
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