На сколько 16 больше чем 4. 100 больше чем 99 8 меньше чем 24 7 меньше чем 40 9 меньше ч??м 20 40 меньше чем 100

Математика

На сколько 16 больше чем 4. 100 больше чем 99 8 меньше чем 24 7 меньше чем 40 9 меньше ч??м 20 40 меньше чем 100

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