На сколько 16 больше чем 4. 100 больше чем 99 8 меньше чем 24 7 меньше чем 40 9 меньше ч??м 20 40 меньше чем 100
Математика
На сколько 16 больше чем 4. 100 больше чем 99 8 меньше чем 24 7 меньше чем 40 9 меньше ч??м 20 40 меньше чем 100
Ответ(ы):
Гость:
1) На 12 2) На 1 3) На 16 4) На 33 5) На 11 6) На 60
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