На сколько градусов можно нагреть 100 кг воды при сжигание 0,5 кг древесного угля , если при этом 60 % теплоты затрачено непроизводительно ?
Физика
На сколько градусов можно нагреть 100 кг воды при сжигание 0,5 кг древесного угля , если при этом 60 % теплоты затрачено непроизводительно ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q воды = cm×ΔT с=4,187кДж/(кг×К) Q угля = с угля×m угля×0,4 = 31000 кДж/кг×0,5 кг×0,4 = 6200кДж Q воды=Qугля→ΔТ=Qугля÷cm=6200кДж÷(4,187кДж/(кг×К)×100)=14,8°С
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