На сколько градусов можно нагреть 100 кг воды при сжигание 0,5 кг древесного угля , если при этом 60 % теплоты затрачено непроизводительно ?

Физика

На сколько градусов можно нагреть 100 кг воды при сжигание 0,5 кг древесного угля , если при этом 60 % теплоты затрачено непроизводительно ?

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