На сколько градусов надо охладить газ, имеющий температуру 0 градусов и объем 21 ли??р, чтобы его объем при том же давлении стал равен 3 л.? Заранее спасибо
Физика
На сколько градусов надо охладить газ, имеющий температуру 0 градусов и объем 21 ли??р, чтобы его объем при том же давлении стал равен 3 л.? Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку давление НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ, то применим закон Гей-Люссака: V₁ / V₂ = T₁/T₂ t₁ = 0°C T₁=0+273=273 К Имеем (в кубометры литры не переводим, поскольку у нас ОТНОШЕНИЕ объемов!): 21 / 3 = 273/T₂ T₂=273/7 T₂=39 K Газ охладили на Δt=ΔT=273-39=234 °C То есть по Цельсию минус 234 градуса (очень низкая температура)
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