На сколько градусов нагреется алюминиевый провод сечение 1,8 мм кв., при пропускании по нему тока 3 А в течении 20 с? Считать, что половина выделенной энергии передана воздуху..

Физика
На сколько градусов нагреется алюминиевый провод сечение 1,8 мм кв., при пропускании по нему тока 3 А в течении 20 с? Считать, что половина выделенной энергии передана воздуху..
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: I=3A ; s=1,8*10^-6 м3; t=20c c=880 Дж /кгС; р=2,8*10^-8 Ом *м,pa=2700 кг/м3.Найти Т.Решение: Q1=cmT ;Q2=RI^2t ; Q2/2=Q1T=RI^2t /2cm; m=pаv=pа*sL, I=U/R; R=pL /S; T=tpI^2 /2(pa*c*s^2). Подставить и посчитать. Т=3273С, но что- то много получилось...
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