На сколько градусов нагреется алюминиевый провод сечение 1,8 мм кв., при пропускании по нему тока 3 А в течении 20 с? Считать, что половина выделенной энергии передана воздуху..

Физика

На сколько градусов нагреется алюминиевый провод сечение 1,8 мм кв., при пропускании по нему тока 3 А в течении 20 с? Считать, что половина выделенной энергии передана воздуху..

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