на сколько градусов нагреется вода,падая с высоты 15 м,если 30 % совершенной при ее падении работы расходуется на нагревание воды? удельная теплоемкость воды 4,2*10^3 Дж/кг*К
Физика
на сколько градусов нагреется вода,падая с высоты 15 м,если 30 % совершенной при ее падении работы расходуется на нагревание воды? удельная теплоемкость воды 4,2*10^3 Дж/кг*К
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода совершила работу = mgh = 15 * 10 * m = 150m 30 процентов от этой работы = 150m *0.3 = 45m пошло на нагревание воды. Q = c * m * Δt Q = A = 45m 45 m = 4200 * m *Δt Δt = 45/4200 = 0.011 градусов по цельсию
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