на сколько градусов нагреется вода,падая с высоты 15 м,если 30 % совершенной при ее падении работы расходуется на нагревание воды? удельная теплоемкость воды 4,2*10^3 Дж/кг*К

Физика

на сколько градусов нагреется вода,падая с высоты 15 м,если 30 % совершенной при ее падении работы расходуется на нагревание воды? удельная теплоемкость воды 4,2*10^3 Дж/кг*К

Автор: Гость