На сколько градусов увеличивается температура горячей воды объемом 30 литров, есл?? она получает 1500 кДж теплоты?
Физика
На сколько градусов увеличивается температура горячей воды объемом 30 литров, есл?? она получает 1500 кДж теплоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Cmt отсюда выводим t=Q/Cm=1500000/(4200*30)=11,9 или 12
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