На сколько градусов увеличивается температура горячей воды объемом 30 литров, есл?? она получает 1500 кДж теплоты?

Физика
На сколько градусов увеличивается температура горячей воды объемом 30 литров, есл?? она получает 1500 кДж теплоты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Cmt отсюда выводим t=Q/Cm=1500000/(4200*30)=11,9 или 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.Звуков больше , чем букв ёлка , ель , ельник 2. слово можно составить из названий букв к,ш , я,к , у,c
Ответить
Химия
Какой из элементов является более тяжелым: медь или железо? На основании каких данных вы пришли к выводу.
Ответить
Химия
Какой из элементов является более тяжелым: медь или железо? На основании каких данных вы пришли к выводу.
Ответить
Математика
Ребят, помогитерешить уравнение 5х\3-5=3 \-это дробная черта Ребят , срочно надо❤???❤️❤️❤️
Ответить
Алгебра
Дано вектор a {5;-1;2} вектор b {3;2;-4} найти |a-2b|
Ответить