На сколько процентов уменьшится площадь прямоугольника, еси его длину уменьшить ??а 20% а если на 25%? Помогите пожалуйста!!
Математика
На сколько процентов уменьшится площадь прямоугольника, еси его длину уменьшить ??а 20% а если на 25%? Помогите пожалуйста!!
Ответ(ы):
Гость:
На такой же процент. площадь = произведение сторон, если одну уменьшить, то на столько же уменьшится и площадь. (проще понять, если представить что уменьшили на 50%).
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