на сколько % увеличится объем куба если длину каждого его ребра увеличить на 20%

Гость: Гость:

Пусть а - ребро куба, тогда его обьем равен a^3 20% от а равно 0.2а Новое ребро равно а+0.2а=1.2а, а новый обьем равен (1.2а)^3=1.728 a^3 a^3 -100%, тогда 1.728 a^3 - 1.728*100%=172.8% таким образом обьем увеличился на 172.8%-100%=72.8 % ответ: на 72.8%