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На сколько частей разбивает прямую линию поставленная на ней точка
На сколько частей разбивает прямую линию поставленная на ней точка
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Разбивает на 2 части
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