На сколько нужно увеличеть число 250 чтобы оно возросло в 40 раз?

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На сколько нужно увеличеть число 250 чтобы оно возросло в 40 раз?
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