На сколько процентов увеличиться площадь квадрата,если его длину сторон увеличить на 10 в пропорциях
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На сколько процентов увеличиться площадь квадрата,если его длину сторон увеличить на 10 в пропорциях
Ответ(ы):
Гость:
Например : Sкв.=400 квадратных единиц. Sкв.=а^2=20^20=400 Значит 20 единиц - это длина одной стороны. Если 4 стороны квадрата увеличить на 10 , то будет Sкв.=(20+10)^2=900 кв. единиц. Вот пропорция: 400 кв. единиц - 100% ( То что у нас сначала было , до увеличения ) 900 кв.единиц - x% x=(900*100)/400=225 % 225% - это площадь квадрата , стороны которого увеличены на 10 единиц. Разность того , что стало и того что было покажет нам на сколько процентов увеличилась площадь: 225%-100%=125%. Ответ: Площадь увеличится на 125%.
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