На сколько сантиметров 1 метр больше чем один дециметр
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На сколько сантиметров 1 метр больше чем один дециметр
Ответ(ы):
Гость:
1 метр- 100 сантиметров 1 дециметр- 10 сантиметров 100см-10см=90см Ответ: на 90 сантиметров
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