На соревнованиях по парному фигурному катанию трое судей выставили оценку 5.4 .дво?? по 5.3 балла .еще двое по 5.5 балла и один 5.6.Найти средний балл спорсменов

Математика

На соревнованиях по парному фигурному катанию трое судей выставили оценку 5.4 .дво?? по 5.3 балла .еще двое по 5.5 балла и один 5.6.Найти средний балл спорсменов

Автор: Гость