На соревнованиях по парному фигурному катанию трое судей выставили оценку 5.4 .дво?? по 5.3 балла .еще двое по 5.5 балла и один 5.6.Найти средний балл спорсменов
Математика
На соревнованиях по парному фигурному катанию трое судей выставили оценку 5.4 .дво?? по 5.3 балла .еще двое по 5.5 балла и один 5.6.Найти средний балл спорсменов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средний балл=(3×5.4+2×5.3+2×5.5+1×5.6)÷(3+2+2+1)=(16.2+10.6+11+5.6)÷8=43.4÷8=5.425
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