На способность некоторых средиземноморских растений переживать частые пожары не влияет... А)толстый покров плодов Б)яркая окраска цветков В)содержание в коре огнеупорных веществ Г) способность к возобновлению роста и...

На способность некоторых средиземноморских растений переживать частые пожары не влияет... А)толстый покров плодов Б)яркая окраска цветков В)содержание в коре огнеупорных веществ Г) способность к возобновлению роста из луковиц Д)способность к возобновлению роста из придаточных почек у основания корня