На станции стояло два товарных составы. Килькисть вагонив першого из ных у 1,5 разив менша вид килькости вагонив другого состава. Вид першого состава видчепылы 5 вагонив и пры чепылы их до другого. Тепер у другому сос...
На станции стояло два товарных составы. Килькисть вагонив першого из ных у 1,5 разив менша вид килькости вагонив другого состава. Вид першого состава видчепылы 5 вагонив и пры чепылы их до другого. Тепер у другому состави стало вагонив у 2 раз бильше, ниж у першому. Скилькы вагонив було в кожному состави?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Х вагонов в 1-м составе 1,5х во 2-м 2(х-5)=1,5х+5 2х-10=1,5х+5 0,5х=15 х=30 в. в 1-м 1,5*30=45 в. во 2-м ответ: 30 и 45