На станции стояло два товарных составы. Килькисть вагонив першого из ных у 1,5 разив менша вид килькости вагонив другого состава. Вид першого состава видчепылы 5 вагонив и пры чепылы их до другого. Тепер у другому сос...

На станции стояло два товарных составы. Килькисть вагонив першого из ных у 1,5 разив менша вид килькости вагонив другого состава. Вид першого состава видчепылы 5 вагонив и пры чепылы их до другого. Тепер у другому состави стало вагонив у 2 раз бильше, ниж у першому. Скилькы вагонив було в кожному состави?