На станцию приехал автобус он перевозит 150 пассажиров в 5 дней. Сколько он перевозит пассажиров в 1 день?
Математика
На станцию приехал автобус он перевозит 150 пассажиров в 5 дней. Сколько он перевозит пассажиров в 1 день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150:5= 30(п.)- в 1 день. Ответ: он перевозит 30 пассажиров в день.
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