На станцию приехал автобус он перевозит 150 пассажиров в 5 дней. Сколько он перевозит пассажиров в 1 день?

Математика

На станцию приехал автобус он перевозит 150 пассажиров в 5 дней. Сколько он перевозит пассажиров в 1 день?

Автор: Гость