На стене в кухне надо заменить плитки на участке прямоугольной формы , длина которого 6 дм. а ширина 4 дм. Сколько потребуется плиток , если площадь каждой из них 1дм2? 2 дм ?

Математика

На стене в кухне надо заменить плитки на участке прямоугольной формы , длина которого 6 дм. а ширина 4 дм. Сколько потребуется плиток , если площадь каждой из них 1дм2? 2 дм ?

Автор: Гость