На стене в кухне надо заменить плитки на участке прямоугольной формы , длина которого 6 дм. а ширина 4 дм. Сколько потребуется плиток , если площадь каждой из них 1дм2? 2 дм ?
Математика
На стене в кухне надо заменить плитки на участке прямоугольной формы , длина которого 6 дм. а ширина 4 дм. Сколько потребуется плиток , если площадь каждой из них 1дм2? 2 дм ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим площадь участка, который надо покрыть плиткой 6*4=24 дм в квадрате плитки площадью 1 дм в кв понадобится 24 штуки плитки площадью 2 дм в кв понадобится 24:2=12 штук
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