На стоянке 85 машин из них 7 красных,чёрных в 8 раз больше , а остальные зелёные. скол??ко зелёных машин на стоянке.
Математика
На стоянке 85 машин из них 7 красных,чёрных в 8 раз больше , а остальные зелёные. скол??ко зелёных машин на стоянке.
Ответ(ы):
Гость:
В: 85-(7*8+7)=22(м.) 1. 7*8=56(м.) черных 2. 56+7=63(м.) кр. и чер. 3. 85-63=22(м.) зеленых Ответ: 22 зеленых машин.
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