На стоянке 85 машин из них 7 красных,чёрных в 8 раз больше , а остальные зелёные. скол??ко зелёных машин на стоянке.

Математика

На стоянке 85 машин из них 7 красных,чёрных в 8 раз больше , а остальные зелёные. скол??ко зелёных машин на стоянке.

Автор: Гость