На стоянке 85 машин из них 7 красных,чёрных в 8 раз больше , а остальные зелёные. скол??ко зелёных машин на стоянке.

Математика
На стоянке 85 машин из них 7 красных,чёрных в 8 раз больше , а остальные зелёные. скол??ко зелёных машин на стоянке.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В: 85-(7*8+7)=22(м.) 1. 7*8=56(м.) черных 2. 56+7=63(м.) кр. и чер. 3. 85-63=22(м.) зеленых Ответ: 22 зеленых машин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста! ! ! Задание #10
Ответить
Русский язык
Выпишите предложения где выделенные слова являются вводными словами. Ваше предлржение мне КАЖЕТСЯ (не)приемлемым.мы КАЖЕТСЯ многого (не)предусмот...
Ответить
Русский язык
Cочинение по картине И.Э. грабарь февральская лазурь
Ответить
Математика
Срочно!!! Помогите решить, пожалуйста. 234-24,8-675,2
Ответить
Английский язык
Срочно.Англ................N3
Ответить