На стоянке было 30 машин. 1/3 часть составляли чёрные машины 1/5 часть белые а остальн??е машины были серебристые. Сколько серебристых машин было на стоянке?
Математика
На стоянке было 30 машин. 1/3 часть составляли чёрные машины 1/5 часть белые а остальн??е машины были серебристые. Сколько серебристых машин было на стоянке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 * 1/3 = 10 черных 30 * 1/5 = 6 белых 30 - 10 - 6 = 14 серебристых машин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Прямая рейка освещается солнечными лучами. При этом на вертикальной стене видна её тень.Может ли линейный размер тени быть больше, чем линейный раз...
Математика
Реши задачи и сравни решения. 1) Юля посадила 18 луковиц в 3 ряда поровну . Сколько луковиц в каждом ряду? 2)Вера посадила 18 луковиц, по 3 лу...
Математика