На стоянке было 30 машин. 1/3 часть составляли чёрные машины 1/5 часть белые а остальн??е машины были серебристые. Сколько серебристых машин было на стоянке?

Математика

На стоянке было 30 машин. 1/3 часть составляли чёрные машины 1/5 часть белые а остальн??е машины были серебристые. Сколько серебристых машин было на стоянке?

Автор: Гость