На.стоянке было12 легковых машин грузовых машинв 4раза меньше чем легковых а мотоц??коов в 5 раз меньше чем легковых и грузовыхмашин вместе.сколько мотоциклов было на стояянке
Математика
На.стоянке было12 легковых машин грузовых машинв 4раза меньше чем легковых а мотоц??коов в 5 раз меньше чем легковых и грузовыхмашин вместе.сколько мотоциклов было на стояянке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12:4=3 машины грузовых 2)12+3=15 машин и грузовых, и легковых 3)15:5=3 мотоцикла
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