На столе лежало 50 яблок к столу подошла группа детей половина детей взяли по 2 яблока и ушли затем половину оставшихся взяли по 2 яблока и ушли затем опять половину оставшихся взяли по 2 яблока и ушли на конец все оставшиеся в...

Математика
На столе лежало 50 яблок к столу подошла группа детей половина детей взяли по 2 яблока и ушли затем половину оставшихся взяли по 2 яблока и ушли затем опять половину оставшихся взяли по 2 яблока и ушли на конец все оставшиеся взяли по 3 яблока и ушли Сколько яблок в могло остаться на скале Найдите все ответы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41, 32, 23, 14, 5 яблок могло остаться)
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