На столе лежат грузы массой 180, 181, 182, ..., 200 граммов (по одному грузу каждой массы). Можно ли выбрать несколько из них так, чтобы их суммарный вес равнялся 1 килограмму? С объяснением пж.

Математика

На столе лежат грузы массой 180, 181, 182, ..., 200 граммов (по одному грузу каждой массы). Можно ли выбрать несколько из них так, чтобы их суммарный вес равнялся 1 килограмму? С объяснением пж.

Автор: Гость