На столе лежат грузы массой 180, 181, 182, ..., 200 граммов (по одному грузу каждой массы). Можно ли выбрать несколько из них так, чтобы их суммарный вес равнялся 1 килограмму? С объяснением пж.
Математика
На столе лежат грузы массой 180, 181, 182, ..., 200 граммов (по одному грузу каждой массы). Можно ли выбрать несколько из них так, чтобы их суммарный вес равнялся 1 килограмму? С объяснением пж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя. 5 гирек не хватит, потому что 1000=5*200, а гирька 200 г только одна, остальные меньше. Значит, нужно 6 гирек. Но 180*6=1080>1000.
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