На столе лежат пятицгольники и шестиугольники. Всего у них ровно 37 вершин. Сколько пятиугольников на столе? (А) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5. ПОМОГИТЕ

Математика

На столе лежат пятицгольники и шестиугольники. Всего у них ровно 37 вершин. Сколько пятиугольников на столе? (А) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5. ПОМОГИТЕ

Автор: Гость