На столе лежат пятицгольники и шестиугольники. Всего у них ровно 37 вершин. Сколько пятиугольников на столе? (А) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5. ПОМОГИТЕ
Математика
На столе лежат пятицгольники и шестиугольники. Всего у них ровно 37 вершин. Сколько пятиугольников на столе? (А) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5. ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6×2=12 2)5×5=25 ответ :2 шестиугольника и 5 пятиугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширина прямоугольника 9 см, это на 12см меньше чем его длина!надо вычислить перимме??р прямоугольника
История
Какие представления об устройства общества , об образцовом поведении, о бедности ?? богатстве утверждала церковь
Математика