На столе стоят 4 тарелки на каждой из них по 8 бутербродов с сыром и 9 с с колбасой сколько всего бутербродов на тарелках
Математика
На столе стоят 4 тарелки на каждой из них по 8 бутербродов с сыром и 9 с с колбасой сколько всего бутербродов на тарелках
Ответ(ы):
Гость:
(8+9)*4=68 бутербродов на тарелках
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