На столе стоят 4 тарелки на каждой из них по 8 бутербродов с сыром и 9 с с колбасой сколько всего бутербродов на тарелках

Математика

На столе стоят 4 тарелки на каждой из них по 8 бутербродов с сыром и 9 с с колбасой сколько всего бутербродов на тарелках

Автор: Гость