На столе в ряд стоят 9 тарелок с борщом. Ефим и Фома играют в игру "Съешь борщ". За од??н ход можно съесть суп либо из одной тарелки, либо из двух соседних. Проигрывает тот, кому нечего есть. Ефим очень хочет выиграть. Помогите...

Математика

На столе в ряд стоят 9 тарелок с борщом. Ефим и Фома играют в игру "Съешь борщ". За од??н ход можно съесть суп либо из одной тарелки, либо из двух соседних. Проигрывает тот, кому нечего есть. Ефим очень хочет выиграть. Помогите ему!

Автор: Гость