На столе в ряд стоят 9 тарелок с борщом. Ефим и Фома играют в игру "Съешь борщ". За од??н ход можно съесть суп либо из одной тарелки, либо из двух соседних. Проигрывает тот, кому нечего есть. Ефим очень хочет выиграть. Помогите...

Математика
На столе в ряд стоят 9 тарелок с борщом. Ефим и Фома играют в игру "Съешь борщ". За од??н ход можно съесть суп либо из одной тарелки, либо из двух соседних. Проигрывает тот, кому нечего есть. Ефим очень хочет выиграть. Помогите ему!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ефиму надо ходить 2-рому а потом есть по 2 и 1 разу
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