На столе в ряд стоят 9 тарелок с борщом. Ефим и Фома играют в игру "Съешь борщ". За од??н ход можно съесть суп либо из одной тарелки, либо из двух соседних. Проигрывает тот, кому нечего есть. Ефим очень хочет выиграть. Помогите...
Математика
На столе в ряд стоят 9 тарелок с борщом. Ефим и Фома играют в игру "Съешь борщ". За од??н ход можно съесть суп либо из одной тарелки, либо из двух соседних. Проигрывает тот, кому нечего есть. Ефим очень хочет выиграть. Помогите ему!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ефиму надо ходить 2-рому а потом есть по 2 и 1 разу
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Математика
Найдите величины смежных углов,если один из них на 110 градусов меньше другого. Пом??гите пожалуйста,буду очень благодарна.)