На сторонах AB, BC, CD квадрата ABCD отмечены соответственно точки M, K, P, MPперпендикулярно AK. Сравните отрезки MPи AK

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На сторонах AB, BC, CD квадрата ABCD отмечены соответственно точки M, K, P, MPперпендикулярно AK. Сравните отрезки MPи AK
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