На сторонах AB, BC, CD квадрата ABCD отмечены соответственно точки M, K, P, MPперпендикулярно AK. Сравните отрезки MPи AK
Разное
На сторонах AB, BC, CD квадрата ABCD отмечены соответственно точки M, K, P, MPперпендикулярно AK. Сравните отрезки MPи AK
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