На сторонах AB и BC треугольника ABC выбраны точки M и P так, что MP и AC параллельны, AC-MP=2, BP/PC=3/2. Найдите длину MP.

Смотри, пусть MP = x, тогда АС = х + 2, а сторона BC соотноститься к BP, также как АС к МР, пусть зная что ВР/РС = 3/2 получаем что ВС/ВР=5/3 ВС/ВР=АС/МР => 5/3 = (х + 2)/х => 5/3x = x + 2 => x(5/3 + 1) = 2 или в итоге х = 3 = MP