На сторонах АВ, ВС, АС треугольника АВС отмечены точки Е,Р,М соответственно угол МРС=51 градус ,Угол АВС=52 градуса , угол АТМ=52 градуса: а)найдите угол ТМР. б)Докажите ,что прямые МР и ВТ имеют одну общую точку. ТОЛЬКО МО...

Гость: Гость:

1) Тр-ки АВС и АТМ подобны (по стороне и 2-ум прилегающим к ней углам) , след-но ТМ // ВС . При секущей МР углы МРС и ТМР равны, как внутр-ние накрест лежащие, значит угол ТМР=51град. 2) угол MPC=51 градус, угол ABC=52 градуса, значит МР и ВТ не парал-ны, след-но пересекутся.