На сторонах АВ, ВС, АС треугольника АВС отмечены точки Е,Р,М соответственно угол МРС=51 градус ,Угол АВС=52 градуса , угол АТМ=52 градуса: а)найдите угол ТМР. б)Докажите ,что прямые МР и ВТ имеют одну общую точку. ТОЛЬКО МО...
Геометрия
На сторонах АВ, ВС, АС треугольника АВС отмечены точки Е,Р,М соответственно угол МРС=51 градус ,Угол АВС=52 градуса , угол АТМ=52 градуса: а)найдите угол ТМР. б)Докажите ,что прямые МР и ВТ имеют одну общую точку. ТОЛЬКО МОЖНО С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ И ТЕОРЕМАМИ )))
Ответ(ы):
Гость:
1) Тр-ки АВС и АТМ подобны (по стороне и 2-ум прилегающим к ней углам) , след-но ТМ // ВС . При секущей МР углы МРС и ТМР равны, как внутр-ние накрест лежащие, значит угол ТМР=51град. 2) угол MPC=51 градус, угол ABC=52 градуса, значит МР и ВТ не парал-ны, след-но пересекутся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Имена прилагательные изменяются по ..., ... и ... . В предложении прилагательные обычн?? являются ... .
Математика
Коробки 19 роз белых красных и черных и белых в 8 раз больше чем красных и черных меньше чем красных сколько в коробке красных шаров
Українська мова
Поможіть знайти закінчення та основу в словах Учитель,учити,учениця.учень. Казати,підказати,показати.Ходити,походити,хода.
Русский язык
Русский язык