На сторонах квадрата как на диаметрах построены окружности. Найдите площадь закр??шенной фигуры, используя данные рисунка. Сторона квадрата равна 8см

Геометрия
На сторонах квадрата как на диаметрах построены окружности. Найдите площадь закр??шенной фигуры, используя данные рисунка. Сторона квадрата равна 8см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представь себе, что каждая закрашенная область (каждый из "лепестков") равен х, а каждая оставшаяся белая фигня - k => 4x-искомое 1. Что такое площадь одной окружности, где диаметр сторона квадрата? Это то же самое что и Sкр=ПR^2=П(1/2*8)^2=16П или Sкр=2k+4x 2. Следуя тому же принципу, площадь квадрата это либо S=8^2=64, либо Sкв=4k+4x 3. 2Sкр-Sкв=4k+8x-4k-4x=4x => 4x=32П-64=32(П-2) Усе вроде (П примерно равно 3,14)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выразить sin альфа,tg альфа и ctg альфа через th альфа/2
Ответить
Математика
Решить задачу: 6 литров варенья разлили в 7 банок, сколько литров варенья в каждой банке
Ответить
Русский язык
Какие слова являются однокоренными? Рана,ранний,ранка,лето,летать,полетел,вылет
Ответить
Математика
Вычислите произведения 1*8= 0*100= 0*(35+40)= 1*34= 1*(94-50)=
Ответить
Другие предметы
Как вы думаете почему живопись делится на жанры
Ответить