На сторонах квадрата как на диаметрах построены окружности. Найдите площадь закр??шенной фигуры, используя данные рисунка. Сторона квадрата равна 8см
Геометрия
На сторонах квадрата как на диаметрах построены окружности. Найдите площадь закр??шенной фигуры, используя данные рисунка. Сторона квадрата равна 8см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представь себе, что каждая закрашенная область (каждый из "лепестков") равен х, а каждая оставшаяся белая фигня - k => 4x-искомое 1. Что такое площадь одной окружности, где диаметр сторона квадрата? Это то же самое что и Sкр=ПR^2=П(1/2*8)^2=16П или Sкр=2k+4x 2. Следуя тому же принципу, площадь квадрата это либо S=8^2=64, либо Sкв=4k+4x 3. 2Sкр-Sкв=4k+8x-4k-4x=4x => 4x=32П-64=32(П-2) Усе вроде (П примерно равно 3,14)
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