На сторонах квадрата как на диаметрах построены окружности. Найдите площадь закр??шенной фигуры, используя данные рисунка. Сторона квадрата равна 8см

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Представь себе, что каждая закрашенная область (каждый из "лепестков") равен х, а каждая оставшаяся белая фигня - k => 4x-искомое 1. Что такое площадь одной окружности, где диаметр сторона квадрата? Это то же самое что и Sкр=ПR^2=П(1/2*8)^2=16П или Sкр=2k+4x 2. Следуя тому же принципу, площадь квадрата это либо S=8^2=64, либо Sкв=4k+4x 3. 2Sкр-Sкв=4k+8x-4k-4x=4x => 4x=32П-64=32(П-2) Усе вроде (П примерно равно 3,14)