На стороне AB треугольника ABC выбрана точка M так что угол ACM равнв углу ABC. AM=3см, MB=9см. найти AC.
Геометрия
На стороне AB треугольника ABC выбрана точка M так что угол ACM равнв углу ABC. AM=3см, MB=9см. найти AC.
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