на стороне вс прямоугольника авсд у которого ав=24, ад=31 отмечена точка е, так что угол еав=45 градусам найти едпомогитее, очень надооо

И так я предположу что в условии задачи опечатка. Угол ЕАВ не может быть равен 45 градусам это противоречит условию задачи ведь АВСД это прямоугольник, а у прямоугольника все углы равны 90 градусов. Предположим что угол АЕВ равен 45 градусов из этого следует что и угол АВЕ тоже 45 градусов так как угол ЕАВ прямой-90 градусов 180-(90+45)=45. А это значит что треугольник ЕАВ равнобедренный то есть стороны АВ и АЕ равны 24 см. И из этого следует что ЕД равно АД минус АЕ 31-24=7 Ответ: ЕЛ=7см