На строительной площадке работал башенный кран и забивали в землю бетонные сваи. ??интаксический разбор этого предложения. заранее спасибо

Русский язык

На строительной площадке работал башенный кран и забивали в землю бетонные сваи. ??интаксический разбор этого предложения. заранее спасибо

Автор: Гость