На строительстве дома заняты бригада монтажников и бригада отделочников-всего 72 ??еловека.Сколько человек в каждой бригаде если отделочников на 12 человек больше чем монтажников? Составьте условие, пожалуйста! Заранее спасибо!
Математика
На строительстве дома заняты бригада монтажников и бригада отделочников-всего 72 ??еловека.Сколько человек в каждой бригаде если отделочников на 12 человек больше чем монтажников? Составьте условие, пожалуйста! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х количество монтажников, тогда(х+12) - количество отделочников, Составим уравнение х+х+12=72, 2х+12=72, 2х=72-12, 2х=60 х=60:2=30 х+12=30+12=42 В бригаде монтажников 30 человек, в бригаде отделочников 42 человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста рассказ о спортивных соревнованиях на школьном стадионе. Вот мое начало: " На школьном стадионе начались соревнования между дву...
Математика
Математика
путешественник преодолел путь равный 800 км в начале на автобусе а затем на поезде ??а автобусе он проехал на 300 километров меньше чем на поезде с...
Русский язык