На строительстве дома заняты бригада монтажников и бригада отделочников-всего 72 ??еловека.Сколько человек в каждой бригаде если отделочников на 12 человек больше чем монтажников? Составьте условие, пожалуйста! Заранее спасибо!

Математика

На строительстве дома заняты бригада монтажников и бригада отделочников-всего 72 ??еловека.Сколько человек в каждой бригаде если отделочников на 12 человек больше чем монтажников? Составьте условие, пожалуйста! Заранее спасибо!

Автор: Гость