На строительстве дома заняты бригада монтажников и бригада отделочников-всего 72 ??еловека.Сколько человек в каждой бригаде если отделочников на 12 человек больше чем монтажников? Составьте условие, пожалуйста! Заранее спасибо!

Математика
На строительстве дома заняты бригада монтажников и бригада отделочников-всего 72 ??еловека.Сколько человек в каждой бригаде если отделочников на 12 человек больше чем монтажников? Составьте условие, пожалуйста! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х количество монтажников, тогда(х+12) - количество отделочников, Составим уравнение х+х+12=72, 2х+12=72, 2х=72-12, 2х=60 х=60:2=30 х+12=30+12=42 В бригаде монтажников 30 человек, в бригаде отделочников 42 человека.
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